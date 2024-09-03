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بُشرى سارة من "الصندوق الوطني للضمان"!

3
SEPTEMBER
2024
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أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، اليوم الثلاثاء، على حسابه عبر "اكس" بياناً جاء فيه: "كركي يزفّ للبنانيين عودة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه، بصورة تدريجيّة".

وأوضح، "في مقابلة مصوّرة، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي عن سلسلة إجراءات تعديلية إصلاحية طالت فروع الضمان الثلاثة".

وتابع البيان، "بداية، مع الضمان الصحي: 85% من الأعمال الجراحية الأساسية تغطّى بنسبة 90% والباقي بنسبة 50%.
أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية (3315 دواء) سوف تعود إلى نسبة تغطية 80% على أن يعتمد سعر حبة الدواء الأقلّ".

وأضاف، "أمّا بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، ألغيت جميع أشكال التمييز الجندري بين الرجل والمرأة في قانون الضمان، وبات بإمكانها ضمان زوجها وأولادها وتقاضي تعويضات عائلية عنهم، أسوة بالزوج".

وختم البيان: "وأخيراً، مع فرع تعويضات نهاية الخدمة، بات بإمكان المضمون الإختياري، والذي يكون خارج البلاد حتّى، وبحسب شطور الإشتراكات التي يختارها، أن يتقاضى معاش تقاعدي مدى الحياة ويكون مضمون صحيًّا أيضاً مدى الحياة، فور صدور المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية".

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