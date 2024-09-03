تحسبًا لانتشار الكوليرا مجددًا في لبنان... بيانٌ من "الصحة"!

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

"بعد ظهور حالات مصابة بوباء الكوليرا في سوريا وتحسبًا لانتشار الكوليرا مجددًا في لبنان، تواصل الوزارة للأسبوع الثالث على التوالي حملة تلقيح ضد الوباء في المناطق والبلدات المصنّفة علميًا من الأكثر تعرضًا لخطر انتشار الوباء.

وستبدأ الفرق الميدانية التابعة للوزارة إعطاء اللقاح في المناطق والبلدات التالية: العمروسية، حي السلم (جبل لبنان)، حلبا، ببنين، دير دلوم (عكار)، بر الياس، قب الياس، سعدنايل (البقاع)، عرسال (بعلبك الهرمل).

وتوضح وزارة الصحة العامة أن أعمار الفئات المستهدفة من سنة وما فوق، وتدعو المواطنين إلى التجاوب وأخذ اللقاح المجاني والآمن عن طريق الفم، حتى ولو تم أخذ اللقاح في الحملة السابقة قبل سنتين. وتؤكد الوزارة أن هذا اللقاح ضرورة للحؤول دون معاودة انتشار الكوليرا في لبنان في ضوء تزايد عدد الإصابات في سوريا.

يذكر أن الحملة تنفذ بدعم مالي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الألماني للتنمية (KFW) ، ودعم تقني من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، حيث انتشر في المناطق والبلدات المذكورة مئة وثلاثون فريقًا ميدانيًا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة التالية: أطباء بلا حدود وعامل الدولية وميدير (MEDAIR).

وقد بلغ عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى يوم أمس الإثنين مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمئة وسبعة وثمانين لقاحا (133887).

وستستمر الحملة حتى تحقيق مناعة مجتمعية حفاظًا على السلامة العامة".