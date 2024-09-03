أمطار ورياح ناشطة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمتركز فوق البحر الاسود ويستمر تأثيره طوال الاسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل وانخفاضها على الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة و احتمال امطار محلية وضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات .

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل و في الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة وضباب كثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 24 درجة، في الداخل من 16 إلى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 15 و 35 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1 متر) ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,12

-ساعة غروب الشمس: 19,03