غادة عون: الجواب بسيط فرض احترام القوانين

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‏كتبت القاضية غادة عون على حسابها عبر منصة X التالي: "قد يتساءل البعض: من يمكن ان يؤمن الحماية للناس ضد جور المتسلطين ،الجواب بسيط فرض احترام القوانين من قبل القضاء، وعلى راسهم ،مجلس الشورى .هنا ارفع القبعة للريس فادي الياس الذي عندما اتخذ القاضي عويدات في الماضي قرارا مماثلا لقرار الحجار بوقفي عن العمل وقف وقال هذا قرار خاطيء.

بالفعل في العام ٢٠٢١ نظم الرئيس، الياس تقريرا طلب فيه وقف تنفيذ،قرار،عويدات موضحا بانه لا يمكن لمدعي عام التمييزان يمارس، صلاحيات هي اصلا للنائب العام الاستئنافي في مباشرة الدعوى العامة وقد منعته من ذلك المادة ١٤ أ.م.ج التي نصت على أنه ليس للنائب العام التمييزي الحق في الادعاء وقد استند في، ذلك الى مراجع صادرة عن كبار الفقهاء، كعاطف النقيب وعفيف شمس الدين ،مضيفا بان وحدة النيابة العامة في هذا الاطار هي افقية وعلى مستوى كل منها وليست عاموديةوانه يمكن للمدعي الاستئنافي ان يبادر الى تحريك الدعوى العامة خلافا لأمر صادر عمن هو اعلى منه وتكون إقامتها صحيحة ‏وتترتب على تصرفه مسؤولية مسلكية.. اتمنى على مجلس الشورى الحالي ان يستلهم هذه المباديء القانونية في معرض البت بالطعن الحالي ،ضد قرار الرئيس الحجار علنا نستطيع القول كما قال تشرشل عندما اجاب ردا على سؤال حول الوضع في بلاده التي كانت تعيش حربا،شرسة."اذا القضاء بخير فانكلترا بخير"