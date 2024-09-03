ماذا يجري في سجن رومية؟

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امنيا، تقدمت المشهد التحقيقات الجارية في الاحداث التي شهدها سجن رومية، ليتبين انها انتهت الى مقتل احد ابرز المحكومين في عملية قتل الرائد بشعلاني والمؤهل اول زهرمان عام 2014، من القوة الضاربة في مديرية المخابرات في منطقة عرسال، خلال قيامهم بمهمة توقيف لاحد «الدواعش»، والتي اوصلت فيما بعد الى احداث عرسال المعروفة.

وقد طرحت الحادثة الكثير من التساؤلات، خصوصا ان ملف الجماعات الارهابية كان قد تراجع خلال السنتين الاخيرتين، خصوصا بعد تفكيك «امارة الجماعات الارهابية» داخل سجن رومية، زمن تولي الوزير نهاد المشنوق وزارة الداخلية.