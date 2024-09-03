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تراجع ملحوظ في أسعار الإيجارات..

3
SEPTEMBER
2024
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انعكس الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في 25 آب الماضي، عودة لعدد كبير من سكان الضاحية الجنوبية ممن نزحوا عنها بعد اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر في 30 تموز الماضي. وبالتالي، شهد سوق العقارات في المناطق التي شكّلت مقصداً للنازحين من الضاحية وبعض القرى الجنوبية تراجعاً كبيراً. وسجّل وسطاء عقاريون انخفاضاً ملحوظاً في الطلب على استئجار الشقق الفارغة والمفروشة، خصوصاً في المناطق الجبلية التي حلّت على رأس قائمة وجهات النزوح، ما أدى إلى تراجع الإيجارات من 1500 دولار للشقّة المفروشة إلى 800 دولار، ومن 700 للشقة الفارغة إلى 400 دولار. وبدأت وفقاً لبعض الوسطاء تظهر عروضات لشقق بسعر 250 دولاراً، بحسب ما ورد في "الأخبار".

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