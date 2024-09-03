الوطن السورية: نائب لبناني أكد على الحوار مع دمشق لوضع آليات العودة

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الوطن السورية:

اعتبر عضو تكتّل «لبنان القوي» النّائب جيمي جبور، أن ملف النزوح له أبعاد عدّة، أحدها يفترض الحوار مع الدّولة السّوريّة بشكل رسمي وجِدّي، لوضع آليّات العودة.



وقال جبور في تصريحات صحفية أمس، إن «لملف النزوح السوري أبعاداً عدّة، أحدها يفترض الحوار مع الدّولة السّوريّة بشكل رسمي وجِدّي، لوضع آليّات العودة وبدء تطبيقها، لكنّ البُعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل أعباء النّزوح».



واعتبر جبور أن «الحدود السّائبة بين لبنان وسورية يتحمّل الجيش اللبناني المسؤوليّة الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي، لم تُقدم عليه الحكومة اللّبنانيّة حتّى الآن».