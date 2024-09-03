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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 أيلول 2024

3
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الأخبار: نتنياهو يتحدّى معارضيه: «فيلادلفيا»... وإلا

جبهة الجنوب: الوتيرة تعود إلى ما قبل الردّ
العدو يجنّد ممرّضاً سابقاً في «الرسول الأعظم»: رحلة عمالة تبدأ بـ Like

 

 


اللواء: تجدُّد النيات العدوانية الإسرائيلية.. وحراك داخلي يلاقي استعدادات الخماسية
باسيل ينفتح على جعجع ووفد من كتلته في الديمان لقطع الطريق على النواب

 

 

 

البناء: «إسرائيل» تنتفض على رئيس حكومتها… و»خطر الانقسام يهدّد بحرب شوارع» / الإضراب العام شمل أغلب الوزارات والمطار ومئات الآلاف لاستقالة الحكومة / نتنياهو: لا تراجع عن محور فيلادلفيا… وحل الوضع في الشمال عبر اتفاق /

 

 

 


النهار: تحرك "الخماسية" ينتظر جولة التنسيق السعودي - الفرنسي

 

 

 

الديار: ماذا يجري في سجن رومية؟ تصفيات إسلاميّة ــ إسلاميّة أم أحداث فرديّة وصدف؟
معراب في دار الفتوى والبياضة في الديمان... شخصيّة لبنانيّة على خط واشنطن وطهران

 

 


الجمهورية: الخماسية تتحرك وسط الألغام
هل الفحوة بين بري ومعارضيه قابلة للردم؟

 

 


?l'orient le jour: Netanyahu cédera-t-il à la pression interne pour signer un deal à Gaza 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: بايدن يبشّر بـ«هدنة»... ونتنياهو يعاند
رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهم مناوئيه بدعم السنوار

 

 

 

الأنباء الكويتية: الاتفاق الرياضي بين «أمل» و«التيار» يؤسس لتعاون في مجالات أخرى
الخطب السياسية حرّكت مياه الاستحقاق الرئاسي.. وتعويل على مبادرات خارجية للدفع إلى الأمام

 

 

 

الوطن السورية: زخم التصريحات الروسية يكشف عن تقدم في إنجاز جدول أعمال للقاء «السوري- التركي» المرتقب … مصادر لـ«الوطن»: تسمية الإرهاب والتعاون في القضاء عليه وضمان أمن الحدود وفقاً لـ«أضنة جديد

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