عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 أيلول 2024

الأخبار: نتنياهو يتحدّى معارضيه: «فيلادلفيا»... وإلا
جبهة الجنوب: الوتيرة تعود إلى ما قبل الردّ
العدو يجنّد ممرّضاً سابقاً في «الرسول الأعظم»: رحلة عمالة تبدأ بـ Like
اللواء: تجدُّد النيات العدوانية الإسرائيلية.. وحراك داخلي يلاقي استعدادات الخماسية
باسيل ينفتح على جعجع ووفد من كتلته في الديمان لقطع الطريق على النواب
البناء: «إسرائيل» تنتفض على رئيس حكومتها… و»خطر الانقسام يهدّد بحرب شوارع» / الإضراب العام شمل أغلب الوزارات والمطار ومئات الآلاف لاستقالة الحكومة / نتنياهو: لا تراجع عن محور فيلادلفيا… وحل الوضع في الشمال عبر اتفاق /
النهار: تحرك "الخماسية" ينتظر جولة التنسيق السعودي - الفرنسي
الديار: ماذا يجري في سجن رومية؟ تصفيات إسلاميّة ــ إسلاميّة أم أحداث فرديّة وصدف؟
معراب في دار الفتوى والبياضة في الديمان... شخصيّة لبنانيّة على خط واشنطن وطهران
الجمهورية: الخماسية تتحرك وسط الألغام
هل الفحوة بين بري ومعارضيه قابلة للردم؟
?l'orient le jour: Netanyahu cédera-t-il à la pression interne pour signer un deal à Gaza
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: بايدن يبشّر بـ«هدنة»... ونتنياهو يعاند
رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهم مناوئيه بدعم السنوار
الأنباء الكويتية: الاتفاق الرياضي بين «أمل» و«التيار» يؤسس لتعاون في مجالات أخرى
الخطب السياسية حرّكت مياه الاستحقاق الرئاسي.. وتعويل على مبادرات خارجية للدفع إلى الأمام
الوطن السورية: زخم التصريحات الروسية يكشف عن تقدم في إنجاز جدول أعمال للقاء «السوري- التركي» المرتقب … مصادر لـ«الوطن»: تسمية الإرهاب والتعاون في القضاء عليه وضمان أمن الحدود وفقاً لـ«أضنة جديد