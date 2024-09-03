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موقوف جنائي: طُلب منّي تصوير مراكز حزبية

3
SEPTEMBER
2024
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الأخبار: تمجيد قبيسي-

أوقف مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش، في محلة الجناح، السبت الماضي، ط. ك. د. (45 عاماً)، المتهم بقتل أحمد كربلا، في اشتباك مسلح بين عائلتين في محلة برج البراجنة عام 2006.

 

كما صدرت في حقه عدة نشرات قضائية تشمل بلاغ خلاصة حكم من محكمة جنايات جبل لبنان بجرم شراء مسروق، وآخر بجرم القتل مع عقوبة الإعدام، ومذكرات توقيف صادرة عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في جبل لبنان بجرم القتل.


بعد جريمة قتل كربلا، «توارى» المتهم طوال 18 عاماً عن أنظار الأجهزة الأمنية. وقال في التحقيق معه إنه خلال هذه الفترة كان يتنقل بأوراق ثبوتية تعود لشقيقه الأصغر، وأخرى مزورة بأسماء مختلفة، واعترف بمسؤوليته عن قتل كربلا، وبتهم أخرى تتضمن الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص وتشغيل مواقع قمار إلكترونية غير شرعية والقيام بأعمال المراهنات.


وفاجأ الموقوف المحققين بأن «أحد الأشخاص تواصل معي وعرض عليّ أن أتجسس على مراكز أمنية وحزبية في الضاحية الجنوبية». وأضاف أن من تواصل معه «على صلة بالسفارة الأميركية في لبنان ويحمل الجنسية الأميركية»!

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