وهاب مكرما في دارة فريد البستاني: الدور المسيحي في لبنان دور الرسالة وليس العدد

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كرم النائب الدكتور فريد البستاني رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب بمأدبة غداء في دارته في دير القمر، بحضور النائب سيزار ابي خليل، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، نائبي رئيس "التيار الوطني الحر" مارتين كتيلي وجورج خوري وفاعليات.

وتخلل اللقاء كلمات أكدت "أهمية العيش الواحد في الجبل وأن تبقى المنطقة واحة أمن وأمان"، فيما شدد وهاب على "أهمية دور الجيش والأجهزة الأمنية في الجبل".

وقال: "الدور المسيحي في لبنان هو دور الرسالة وليس العدد :

المسيحي في لبنان هو الشعر والأدب والثقافة، المسيحي في لبنان هو جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمه، مارون عبود، الياس أبو شبكه، ايليا ابو ماضي، المسيحي في لبنان هو الذي اخترع العروبة، واليوم الكل يتكلم عنها ولكن لا يعرفون ان المسيحي ساهم باختراع هذه العروبة، المسيحي في لبنان هو المدرسة والجامعة التي تعلم فيها الكثير من اللبنانيين، المسيحي في لبنان دور وعنوان، المسيحي في لبنان ليس عددا، وهذا الكلام عن العدد لا قيمة له لأنه عند الكلام عن العدد يصبح لبنان بلا قيمة".

اضاف: "الوضع الأمني في الجبل يجب أن يكون بعهدة الجيش والقوى الأمنية ومن واجبها أن تبادر الى توقيف كل من يفتعل اشكالا فرديا ويحاول تحويله الى مشكلة كبيرة، وعلى الجميع رفع الغطاء عن هؤلاء الناس".

وتابع: "المصالحة يجب أن تكرس من تحت وليس كلما احتجنا الى مناسبة أن نجري مصالحة من فوق، فالمصالحة انتهينا منها منذ 30 سنة ولا يجوز أن يستمر الأمر بالتراضي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرك دون العودة لأحد وأن لا تطلب أذناً من أحد".

وختم: "طالما أن النواب موجودون بيننا أدعوكم الى إعداد المراسيم والقوانين بالتعاون بين نواب الشوف وعاليه لإقامة منطقة سياحية تبدأ من الدامور وتنتهي في الرملية أو ما سميناه "كان" للحوض الشرقي للبحر المتوسط."

بدوره، شدد البستاني على "أهمية العيش المشترك في المنطقة"، فيما أثنى أبو كسم على كلام وهاب، لافتا إلى "ضرورة أن يبقى الجبل واحة أمن".