وكالة "إخلاص" التركية: إحباط عملية تهريب كمية ضخمة ومتنوعة من المخدرات كانت قادمة من لبنان!

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افادت وكالة "إخلاص" التركية، عن أن "عناصر المخابرات التركية، تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة ومتنوعة من المخدرات كانت قادمة من لبنان عن طريق سوريا".

واشارت الى أن "جهود المخابرات التركية تكللت بالنجاح في إحباط تهريب شحنة المخدرات بعد عملية استمرت لشهرين وشارك فيها فصيلان عسكريان محليان في شمال سوريا"، موضحة أنه "تم إلقاء القبض على 26 شخصا من عصابة لتهريب وتجارة المخدرات، كما صادرت السلطات نحو 621 ألف حبة كبتاغون، و50 كيلوغراما من الحشيش، و208 غرامات من مادة الميثامفيتامين، وضبطت 3 آليات تابعة للعصابة، ومداهمة 6 منازل ومخزن".

في السياق ذاته، أوضحت السلطات الأمنية التركية أن "المخدرات جاءت من لبنان إلى المناطق التي تديرها تركيا عبر طريق حمص – الرقة".