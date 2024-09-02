وزير الثقافة بحث شؤونا ثقافية مع رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو المحامي شوقي ساسين، في حضور الأمينة العامة المساعدة للجنة الأستاذة رمزة جابر سعد وتداول معهما في شؤون تتعلق بميزانية اللجنة ومشاريع تعمل عليها اللجنة ومواضيع ثقافية عامة.

من جهةٍ ثانية، قرر وزير الثقافة بعد التشاور مع رئيس اللجنة وعلى اثر تقديم الامينة العامة للجنة السيدة هبة نشابة استقالتها من مهامها، قرر تكليف السيدة رمزة جابر سعد القيام بمهام رئاسة الأمانة العامة للجنة بحيث تتولى هذه الأخيرة مركز الأمين العام للجنة ريثما يتم تعيين امين عام جديد".