اتحاد "الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين": للوقوف الى جانب الطلاب مع بدء العام الدراسي

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تمنى اتحاد "الوفاء لنقابات العمَال والمستخدمين" في بيان مع قرب بدء العام الدراسي 2024 - 2025، على المسؤولين "خصوصا الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ووزارة التربية والتعليم العالي ومديري المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية واصحاب المطابع والمكتبات والمهتمين في تنمية القدرات والموارد البشرية وصناعة الانسان ومستقبله العلمي والدراسي، ان يكونوا على مستوى المرحلة وعلى قدر المسؤولية الوطنية والاخلاقية بالوقوف الى جانب المواطن اللبناني في استقباله للعام الدراسي الجديد، لناحية توفير المقاعد الدراسية اللائقة للطلاب وتمكينهم من دخولها، خصوصا النازحين من قرى المواجهة، ولو استدعى ذلك قرارات وزارية وحكومية وتشريعات قانونية نيابية".

داعيا "اصحاب المؤسسات التعليمية وتجار الكتب والقرطاسية واللوزام التعليمية لتحمل جزء من الكلفة الفعلية والتخلي عن الارباح الفاحشة وايجاد الطرق للاستعانة بالاموال المجمدة والمحتجزة في المصارف اذا استدعى الامر، مع واجب قيام نقابات النقل بما عليها لتوفير النقل المنظم والامن والميسر لانتقال الطلاب باقل كلفة ممكنة، كمساهمة في اجتياز ميسّر لاستحقاقات نقل الطلاب هذا العام"، مطالبا "الادارات والجهات الرقابية والقانونية المعنية بالقيام بواجباتها تجاه مستقبل الوطن والمواطن بتطبيق القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء في هذا القطاع خصوصا القانون 515 /1996 والاحكام القانونية الاخرى، ومنها تعميم وزارة التربية الذي يفرض تحديد القسط المدرسي بالليرة اللبنانية وكيفية تحصيلها واعتبار ما يسمى رسم الانتساب والتسجيل وما شابه من امور، في صلب القسط وليس بدعة تحمل المواطن اعباء اضافية، كما يحدد عدم إلزامية شراء الكتب واللوازم المدرسية من المدرسة أو منع استخدام الكتب المستعملة".

وطالب الاتحاد "الحكومة والوزارات المعنية بمواكبة العوائل النازحة جراء العدوان الصهيوني مع بدء العام الدراسي بكل حاجاته، بدءا من تأمين المقاعد الدراسية في اماكن النزوح وصولا الى تغطية كل تكاليف الكتب والقرطاسية والنقل".

كما طالب "منظمة الامم المتحدة للتنمية والمنظمات الاممية المعنية، مثل اليونيسف واللاجئين ومثيلاتها والهيئات الدولية، بالقيام بواجب دعم التعليم الرسمي في لبنان وتأمين مصادر مالية للمدارس والجامعات والمعاهد الفنية والجامعية الرسمية لتتمكن من استيعاب الطلاب وتأمين مستلزماتهم".

وختم: "في ظل الاعتداءات الصهيونية الهمجية وما يتعرض له وطننا وجنوبنا العزيز، تحية وفاء وتقدير للجيش الوطني والعرفان للشعب الصامد واسمى عبارات الامتنان لارواح الشهداء ولابطال المقاومة".