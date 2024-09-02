بيان لليونيفل بعد استهداف اسرائيل لشركة متعاقدة معها...!

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قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل ان "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".

وأضافت: "تعرب اليونيفيل عن أسفها لإصابة و مقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر. إن الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف".

وختمت آرديل: "مجدداً، اننا نحث جميع الأطراف على وضع أسلحتهم جانباً، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".