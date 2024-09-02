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بوحبيب لسفيرة اليونان: حل أزمة النزوح السوري يكمن في تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا!

2
SEPTEMBER
2024
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة اليونان في لبنان،  ديسبينا كوكولوبولو، وتم التباحث بأبرز المسائل الثنائية والإقليمية تمهيدا للقاء المرتقب بين الوزير بو حبيب ونظيره اليوناني على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي.

وشدد  بوخبيب على "ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة"، وجدد "تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وضرورة تطبيقه بالكامل، وانسحاب إسرائيل من باقي الاراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الديبلوماسية".

كما شدد على" ضرورة دعم الإعلان المشترك لمجموعة الدول الاوروبية الثمانية، ومن ضمنها اليونان، التي إتفقت على ضرورة إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تمهيدا لحل أزمة النزوح السوري".

في السياق، أكد ا بو حبيب أن "حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديدا، يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الانسانية للداخل السوري بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم".

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