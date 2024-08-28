بيان من "الشؤون العقارية" حول إستقبال معاملات جديدة

صدر عن المديرية العامة للشؤون العقارية، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".

وأضاف البيان، "أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".وتابع، "أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين