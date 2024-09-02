ضباب على المرتفعات وأمطار..!

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طقس صيفي معتدل نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية فوق الجبال والداخل، وبعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق البحر الأسود، حتى يوم الأربعاء حيث يعود الى الاستقرار.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- قليل الغيوم إلى غائم جزئياً.

- انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية.

- ضباب على المرتفعات.

- احتمال تساقط الرذاذ المتفرق أحياناً في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء:

- غائم جزئياً.

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- ضباب على المرتفعات.

- تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة جنوب البلاد.

الأربعاء:

- قليل الغيوم إجمالاً.

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- ضباب على المرتفعات مع درجات حرارة ضمن معدلاتها.

الخميس:

- غائم جزئياً إلى غائم.

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- ضباب على المرتفعات.