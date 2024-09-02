الجمهورية: ترتيب العلاقات مع الدولة السورية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشفت مصادر دبلوماسية لـ "الجمهورية" ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب باشر التحضير لمحطتين مهمتين هذا الشهر وابرزها الاجتماع المقرر عقده في مقر الامانة العامة للجامعة العربية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب المخصص في جانب منه للبحث في مصير اللجان الوزارية التي شكلت منذ أشهر عدة وابرزها اللجنة الخماسية الخاصة بترتيب العلاقات مع الدولة السورية بعد عودتها الى "الحضن العربي" في قمة الرياض العام قبل الماضي، والتي تعهدت بإجراء الاتصالات اللازمة من اجل اعادة النازحين السوريين ومساعدة الدولة السورية على انهاء اعمال تهريب المخدرات التي خصصت لها مليارات عدة من الدولارات لمحاصرة الإتجار بها باتجاه دول الخليج العربي ولم تتوقف بعد.

الى نيويورك

وكشفت المصادر لـ "الجمهورية" عن بدء التحضير لمشاركة لبنان في أعمال الجمعية العمومية لالامم المتحدة في دورتها السنوية في النصف الثاني من ايلول الجاري والتي من المقرر ان يراس فيها بوحبيب الوفد الرسمي اليها وهو سيلقي كلمة لبنان على منبرها هذا العام.