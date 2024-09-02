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عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 أيلول 2024

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الأخبار: عودة الجثث الستّ: نقطة تحوّل في إسرائيل

مشروع موازنة 2025: العودة إلى العجز والاقتراض
وقائع من يوميات جبهة الإسناد | قيود غير مسبوقة: كيف تتصرف المقاومة وكيف يتكيّف العدو؟

 

 


اللواء: الحل «الجنوبي» يعود إلى الواجهة.. وهوكشتاين يحضِّر تفاهماً حول الـ1701
الخماسية تتحرك بعد لقاء لودريان - العلولا.. وجعجع يرفع سقف الاعتراض على حوار برِّي

 

 


الديار: العثور على 6 جثث لأسرى لدى حماس مقتولين يُحدث زلزالاً في «إسرائيل»
الشارع يتحرّك ضدّ حكومة نتانياهو... ونقابة العمّال تعلن الإضراب الشامل

 

 


البناء: حكومة نتنياهو تواجه غضب «إسرائيل»: 300 ألف في تل أبيب نحو إضراب مفتوح / المقاومة تفاجئ الاحتلال بالعمليات النوعية في الضفة الغربية… وتعد بالاستشهادية / بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: إذا سقطت غزة سقطت الأمة… ووقع التقسيم

 

 

 


النهار: خريطة "متجرّئة" لمعراب ومراوحة للحوار الرئاسي

 

 

 

الجمهورية: تحريك رئاسي في الوقت الضائع
الحوار قبل الرئاسة أو بعدها؟

 

 

 

l'orient le jour: Geagea : L’après-guerre ne sera pas au Hezbollah

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟
المختطفون الستة كان سيطلق سراحهم ضمن صفقة وقتلهم خسارة لـ«حماس»

 

 

 

الأنباء الكويتية: مبادرة بري لم تكسر الجمود وقوبلت بالرفض المكرر .. وجعجع طالب الحكومة بدعوة «حزب الله» إلى وقف «الحرب العبثية»
لا فتح للمجلس إلا بالتوافق على رئيس يفوز من دورة الاقتراع الأولى

 

 

 

الوطن السورية: الجيش يرد بمدفعيته على خروقات «خفض التصعيد» … الحربي «المشترك» يكثف غاراته في البادية

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