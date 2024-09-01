نائب قائد القوات سابقا يهاجم جعجع: سرد التاريخ لا يقبل التحريف!

A + A -

اعلن نائب قائد القوات اللبنانية سابقا ايلي اسود ان "اعلان سمير جعجع قداس معراب قداسا لشهداء المقاومة اللبنانية غير واقعي، فشهداء المقاومة هم شهداء الكتائب ونمور الاحرار والتنظيم وحراس الارز والمردة واخرين، فلا يمكن تكريم هؤلاء مع تغييب ممثليهم عن القداس، فضلا عن استبعاد مزمن ومقصود لرموز القوات اللبنانية ومؤسسيها، وحصر التمثيل المقاوم بمن يدين له الولاء، كما عرضت صور لجعجع منفردا مع الرئيس شمعون والشيخ بيار الجد والشيخ بشير، وظهرت للمرة الاولى صورة للسيدة جعجع دون سائر زملائها، وكأن من نظم انزال الصور قصد ان القوات تبدأ من بشير الى سمير فقط بمباركة من ذكرت، ومن تسلم المسؤوليات قبل جعجع نكرة لا قيمة لهم".

وختم اسود: "ان سرد التاريخ لاجيال شابة لا يقبل التجزئة او التحريف، والحقائق القواتية الدامغة لا يمكن ان تطويها السنين، كي يبقى لنا غد".