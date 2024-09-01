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ليس يوما عاديا في تاريخ لبنان

1
SEPTEMBER
2024
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الاول من ايلول ليس يوما عاديا في تاريخ  لبنان.
ففي مثل هذا اليوم قبل مئة واربعة اعوام، في 1 ايلول 1920، وبعد حرب عالمية وحصارٍ ومجاعة وجراد، ولد كياننا اللبناني بحدوده الحاضرة، امتدادا طبيعيا لنزعةٍ استقلالية عرفتها تلك الارض على مدى سنين، وتعبيرا عن ارادةٍ بالعيش معاً بلا اقصاءٍ او تهميشٍ لأي مكوّن.
تلك فكرة لبنان ورسالتُه في العالم: لا ان يكون مجرد ارضٍ يعيش عليها مسيحيون ومسلمون جنبا الى جنب، فهذا قائم في دول كثيرة حول العالم، بل ان تكون الحياة المشتركة فيه قائمة على اساس الشراكة السياسية المتساوية، التي يشعر بفعلها الجميع انهم منتمون ومعنيون؟ وانّ لهم دورا، لا يقتصر على مجرد الحضور.
وانطلاقا من هذه الفكرة بالتحديد، ينبغي النظر الى ازمة لبنان اليوم:
فهي عمليا ازمةُ شراكةٍ سيادية، بفعل اختلاف النظرة الى المشاركة العسكرية في حرب الاقليم.
وهي ايضا ازمة شراكةٍ رئاسية وحكومية، بسبب محاولة الفرضِ الرئاسية، وتكريس شرعية حكومة تنقُض الميثاق، عدا الدستور.
وهي كذلك ازمةُ شراكةٍ في بناء الدولة، بين من يريد ومن يرفض ومن لا يتخذ موقفا واضحا من المسألة.
في ذكرى لبنان الكبير، لا يكفي ان يكون الاول من ايلول يوما غير عادي في التاريخ، بل تقع على اللبنانيين مسؤولية تحويله مشروعا غير عادي في الحاضر من اجل المستقبل.
في 1 ايلول 1920، حوّل اللبنانيون، مستفيدين من علاقاتهم الخارجية، مأساة الحرب العالمية والحصار والمجاعة والجراد الى فرصة.
وفي 1 ايلول 2024، الحرب العالمية شبه قائمة والحصار واضح المعالم والمجاعة مستمرة منذ 17 تشرين الاول 2019، اما الجراد السياسي فيأكل الاخضر واليابس.
فهل يحوّل اللبنانيون مجددا، مستفيدين من ارادتهم واصدقائهم حول العالم، المأساة الى فرصة؟
هذا هو الجوهر. اما القشور، فكثير منها قيل اليوم من على منابر استثمار الدم وتحريف التاريخ.

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