living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فارس سعيد ينوه بمواقف جنبلاط.... تمدد علاقة البيك في إتجاه سورية

1
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بعض ما جاء في مقال عامر زين الدين-

لم يكن كلام النائب السابق فارس سعيد عن صديقه الزعيم وليد جنبلاط عابرا: «الهجوم على وليد جنبلاط من قبل بعض الرؤوس الحامية مرفوض وغير مفيد، نحن بأمس الحاجة إلى قامة لبنانية صافية بحجم جنبلاط، الذي أشهد أمام الله والتاريخ من خلال تجربتي معه، انه أصفى من ماء الجرد لبنانيا».

 

استبطن كلام سعيد ما يدور بالخفاء من انتقاد صامت لجنبلاط إزاء توجهه السياسي، الذي فرضته محطة 7 أكتوبر، وكان وقتذاك سباقا برؤيته لأمدها، التي عاد وأكد في أحد لقاءاته في الجبل: «تسلمت السياسة منذ 47 سنة بعد اغتيال كمال جنبلاط وكنت أقول، وأقولها بعد 47 سنة: نحن في أول الطريق. والأهم هو المحافظة على الخط الوطني العربي والتمسك بالأرض والتعايش والحوار مع الجميع».

 

والمفارقة، من لا يفقه وليد جنبلاط في السياسة يره يتقلب، ويجهل بالتالي حقيقة أن السياسة هي المتغيرة وأن الرجل هو الثابت والصخرة التي لا تتزحزح، مهما علا الصراخ في زواريب السياسة اللبنانية الضيقة، حينما يرمق بعينيه الاستراتيجيتين تصويبا على «نقطة البيكار» أي فلسطين، التي تجسد بالنسبة اليه كل شيء. قضية وشهادة ومستقبل الصراعات الشرق أوسطية وحتى العالمية، كما أنها «الطريق الذي نسلكه»، كما قال قبل أيام من مسجد محمد الأمين في وسط بيروت.

 

وعلى هذا الأساس ذهب أمس الأول إلى بلدة الدوير في النبطية، لتقديم واجب التعازي بخال زوجة نجله تيمور رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديموقراطي» النيابي. قال كلمته ومشى: «أمامنا البحر وسورية وإسرائيل»، غير آبه بمسيرات العدو الإسرائيلي التي تستهدف المقاومين، ولا بالأصوات التي نقزها شعاره الأخير بإمكانية تمدد علاقته باتجاه سورية.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   