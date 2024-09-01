عناوين الصحف ليوم الأحد 1 أيلول 2024

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النهار: الأزمة المنسيّة تتحرك وبري يجدّد دعوته الحوارية



الديار: برّي في ذكرى الصدر: سقوط غزّة هو تمهيد لتقسيم المنطقة

عودة الحراك في الملفّ الرئاسي ولقاءات بعيدة عن الأضواء لسفراء الخماسي

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: المفاوضات تترقب «اقتراحاً نهائياً»

حديث أميركي عن استمرار المناقشات و«تقدم في بعض القضايا»

الأنباء الكويتية: بري جدّد الدعوة إلى الحوار مؤكداً عدم ربط الاستحقاق الرئاسي بغزة

مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: تنشيط مساعي «الخماسية» لانتخاب رئيس وإلا التمديد حكماً لقائد الجيش

الوطن السورية: أنقرة واصلت تصريحاتها للتقارب مع دمشق.. وغولر: لا مشكلة لا يمكن حلها … لافروف: اجتماع روسي- تركي- سوري- إيراني مرتقب والعقوبات الأميركية وحشية وبلا رحمة