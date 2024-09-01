أنقرة: تصريحات الأسد «إيجابية للغاية»... لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها

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الديار: وصف وزير دفاع تركيا يشار غولر تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول مستقبل العلاقات مع تركيا بـ»الإيجابية للغاية»، مشيرا إلى مصلحة للبلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.



فقد اعتبر غولر في مقابلة مع «حرييت» التركيــة أن الأسد «فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء مع الأسد».



وأضاف: «سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات».

وقال: «لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها... أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين... أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل».



وفي 25 اب الجاري قال الأسد أمام مجلس الشعب السوري: «أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية... سوريا تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب».

وأضاف: «نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة... واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها».