مرجع إقتصادي: الوضع الحالي سيكون له تداعيات مالية هائلة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مرجع إقتصادي لجريدة «الديار» إن الإستمرار في الوضع الحالي (الفراغ الرئاسي) سيكون له تداعيات مالية وإقتصادية هائلة على مدى العقود القادمة سواء من باب الدين العام والضرائب ومصير الودائع أو من باب النهوض الاقتصادي مع خسارة لبنان للعديد من الفرص الاقتصادية على الصعيد الإستراتيجي الإقليمي. وإذّ حمّل المرجع الاقتصادي مسؤولية ما يحصل إلى القوى السياسية «من دون تمييز»، قال إن هذه القوى لا يُمّكنها البقاء على مواقفها خدّمة لمصالحها أو مصالح الخارج ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب اللبناني وبالتالي يتوجّب عليها تلبية الدعوة والخروج بحلّ مُرضي للشعب اللبناني.