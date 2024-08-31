بيان هام من هيئة إدارة السير يتعلق بأصحاب العلاقة... ماذا جاء فيه؟

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، بدء العمل الاثنين من كل أسبوع، في المركز الرئيسيّ في الدكوانة، كنهار عمل إضافيّ عن الأيّام المعتمدة سابقًا (ثلاثاء- اربعاء- خميس). وأوضحت أنّ هذا النهار يخصص، لإنجاز أصحاب العلاقة شخصيًا أو أصولهم أو فروعهم حصرًا من دون الوكلاء، المعاملات وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة. وأشارت الهيئة أنّ المواعيد ستكون متوفرة كل اثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم. وسيتم فتح مواعيد استثنائيًا، الاثنين 2/9/2024 اعتبارًا من الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 31/8/2024.





