living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بري: لا مساومة ولا مقايضة ولا تسوية إلا بعودة الإمام الصدر ورفيقيه

31
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى أنّ حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو،  "تسعى لتقسيم المنطقة لتكون إسرائيل هي الكيان الأقوى".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ46 لإخفاء مؤسس حركة "أمل"، السيد موسى الصدر ورفيقَيْه، وجّه بري التحية إلى الشهداء الذين "يرتقون دفاعاً عن لبنان"، وإلى "الصامدين في القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".

وتحدّث بري عن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، على أرض فلسطين، فأكّد الدور الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال "أي مسعى لوقف هذه الحرب، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها"، في الوقت الذي تمارس "شريعة قتل الأغيار التي تؤمّن الأرضية العقائدية لإبادة الشعب الفلسطيني".

وأكد بري أنّ المحاولة الإسرائيلية، من خلال "الحرب العنصرية على غزة"، هي "محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية جديدة في المنطقة"، وسقوط قطاع غزة سيكون "سقوطاً مدوياً للأمة في أمنها القومي، وثقافتها، وتاريخها، وحدودها الجغرافية"، وهو ما يحتم ضرورة "الوقوف مع غزة ومع الحق الفلسطيني المشروع، ومع وقف المذبحة فوق رمال غزة التي تحولت الى قبور جماعية".

أما بالنسية إلى الشأن اللبناني، فشدّد رئيس البرلمان اللبناني على أنّ "ما يجري في الجنوب هو عدوان إسرائيلي مكتمل الأركان".

وأضاف أنّ "الوقوف مع غزة وفلسطين هو امتحان للإنسانية في نيتها، وللعرب في عروبتهم، وللمسلمين في إسلامهم، وللمسيحيين في مسيحيتهم". وأكد أنّ النجاح في هذا الامتحان لا يكون إلا "بتصعيد المقاومة للمشروع الصهيوني العنصري بكل الوسائل المتاحة، وبينها السلاح".

وأشار بري إلى أنّ الاستحقاق الرئاسي هو "استحقاق داخلي، لا علاقة له بمجريات العدوان الإسرائيلي"، شاكراً "كل الذين شرّعوا قلوبهم وبيوتهم لأهالي الجنوب"، كما دعا الحكومة إلى وجوب "مغادرة المساحات الاستعراضية، وتأمين أبسط مستلزمات النازحين الجنوبيين".

 

وأكّد بري التزام "بنود القرار 1701، وتطبيقه ‫حرفياً"، مشدداً على أنّ "الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بهذا القرار هو إسرائيل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   