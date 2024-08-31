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بري: لا مساومة ولا مقايضة ولا تسوية إلا بعودة الإمام الصدر ورفيقيه

31
AUGUST
2024
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أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له بمناسبة الذكرى 46 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، إلى "أننا نحيي الذكرى هذا العام على هذا النحو بعيدا عن بحر الناس الأوفياء نظرًا للأوضاع الراهنة التي تطل على لبنان والمنطقة، ومن على منبر الإمام موسى الصدر، أقول لم أجده قوي الحضور كما حضوره اليوم، فليتهم أصغوا إليه، وليتهم يعودون إليه ولو لمرة".

 ولفت إلى أنّ "انقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي للّه وتنازل المسلمين والميسحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم".

إلى ذلك، شدد بري على أنّ "لا مساومة ولا مقايضة ولا تسوية إلا بعودة الإمام الصدر ورفيقيه".

وتطرّق إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث ذكر أنّ "ما يحصل في غزة والمنطقة هو محاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة بالشرق الأوسط، واذا سقطت غزة لا قدر الله سيكون سقوطا مدويا للامة في امنها القومي وتاريخها ومستقبلها وحدودها، تمهيدا لتقسيم المنطقة الى دويلات طائفية ومذهبية تكون فيها اسرائيل هي الكيان الأقوى".

 
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