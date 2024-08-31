تحذير من ارتفاع موج البحر.. وانخفاض بدرجات الحرارة!

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طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع بعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- غائم جزئياً مع ضباب كثيف على الجبال.



- انخفاض محدود بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

- رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٦٠ كلم/س خاصة شمال البلاد لذا نحذر من ارتفاع موج البحر فيتخطى المتر والنصف.

- تساقط الرذاذ على المرتفعات خاصة شمال البلاد بدءًا من بعد الظهر.

الأحد:

- غائم جزئياً إلى غائم.

- لا تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

- انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف على الساحل.

- ضباب على المرتفعات.

- تتكاثف الغيوم أحياناً وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات خاصة شمال البلاد، وتكون مترافقة برياح ناشطة.

- احتمال حدوث خلايا رعدية متفرقة.

الإثنين:

- غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات.

- انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر جبلاً وداخلاً.