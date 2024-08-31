عناوين الصحف ليوم السبت 31 آب 2024

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الأخبار

- ‫المقاومة تفرض عقيدة "الأرض المحروقة": لا أمن ولا زراعة! | صناعيو العدو: حزب الله أعادنا إلى العصر الحجري

- هل بات حزب الله "مدير ناحية" المنطقة؟

- جنين تتحدّى العدوان: العبوات باقية

- ‫نهاية مشروع لبنان الكبير

- ‫عقدة الصوت العربي لا تتحلحل | هاريس قائدةً للديموقراطيين: مفارقات بالجملة

البناء

- المقاومة تُسقط خطة السيطرة على الضفّة.. وانفجار ضخم في "غوش عتصيون"

- الاحتلال يعترف بفشل محاولات التعامل مع طائرات المقاومة عشيّة فتح المدارس

- اليمن يخرج بالملايين وتفويض شعبيّ للردّ.. واستهداف سفينة في البحر الأحمر

اللواء

- "مواسم أيلول": تقاصف تحت السيطرة في وضع متفجِّر

- 3 خرائط رئاسية في أسبوع المبارزات.. ومطالبة بتوزيع عادل بين المناطق للتغذية بالكهرباء

- الرئيس ميقاتي وحكومة العناية الفائقة

الديار

- بري وجعجع يخرقان الجمود السياسي القاتل

- التغذية الكهربائية تعود لـ 4 ساعات يوميًا

- قلق دولي من عمليات "إسرائيلية" "غير محدودة زمنيا" في الضفّة

الجمهورية

- بري لـ"الجمهورية": طريق الرئاسة معروف

- العملية تشتدّ في الضفّة