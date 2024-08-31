عناوين الصحف ليوم السبت 31 آب 2024

الأخبار
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البناء
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- الاحتلال يعترف بفشل محاولات التعامل مع طائرات المقاومة عشيّة فتح المدارس
- اليمن يخرج بالملايين وتفويض شعبيّ للردّ.. واستهداف سفينة في البحر الأحمر
اللواء
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الديار
- بري وجعجع يخرقان الجمود السياسي القاتل
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الجمهورية
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