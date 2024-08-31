living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العام الدراسي الرسمي نهاية أيلول... ولكن!

31
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

شهر واحد يفصل عن بداية العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية الذي يبدأ في 30 أيلول الجاري، بحسب مذكّرة وزير التربية عباس الحلبي، على أن تبدأ الأعمال التحضيرية في 17 منه.ووسط غياب أي تصور لتحسين الرواتب، يجد الأساتذة أنفسهم مرة أخرى أسرى المساعدات الاجتماعية المؤقّتة أو الحوافز والبدلات الإنتاجية التي يربطون بها مصير العام الدراسي الرسمي. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي قرّرت، منذ نهاية العام الدراسي الماضي، عدم بدء عام جديد قبل الاتفاق على قيمة الحوافز بالدولار الأميركي، والتي طالبت بمضاعفتها، بما يتناسب مع الفئة الوظيفية للأساتذة. حتى الآن، لم يبلّغ الحلبي الرابطة بأي قرار رسمي بشأن الحوافز، إلا أنه وعد، كما قال أمين سرها حيدر خليفة بالسعي لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتعزيز البدل (300 دولار حالياً)، مع مراعاة عدم حسم الأيام التي يقدّم فيها الأستاذ عذراً شرعياً مثل أيام المرض أو أيام الإجازة الإدارية، ولكن ضمن ضوابط.
وكان الأساتذة شكوا في العام الماضي من عدم احتساب أيام الإجازات المرضية والإدارية ضمن بدل الإنتاجية، وقد حُسمت مرتين: مرة خلال الشهر الذي قدّم فيه الأستاذ التقرير الطبي أو الإجازة الإدارية، ومرة ثانية في نهاية العام الدراسي حين قرّر الوزير أن يُعطى في الشهر الأخير معدّل الحوافز خلال العام، ما جعل البدل ينخفض مئة دولار أو أكثر. وتقول مصادر الأساتذة: «لا نعرف من هي المرجعية الصالحة للاعتراض لديها بالنسبة إلى الحوافز».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   