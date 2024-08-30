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زيارة للوزير باسيل الى البقاع وزحلة... اليكم برنامجها!

30
AUGUST
2024
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يقوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بزيارة إلى البقاع وزحلة غدا السبت ٣١ آب ٢٠٢٤، وبرنامج الزيارة سيكون على الشكل التالي: 
 
لقاء مع المتروبوليت نيفن صيقلي في كنيسة الفرح في زحلة.
 
صلاة شكر مع راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض في كاتدرائية مار مارون.
 
 لقاء مع هيئة قضاء زحلة ومجلس القضاء والهيئات المحلية وملتزمبن من قرى غرب زحلة في مكتب هيئة القضاء.
 
غداء من تنظيم  السيد محمود ناصر الموسوي في ماسا. 
 
 لقاء مع اهالي  قرى شرق زحلة في صالون كنيسة مار تقلا تربل.
 
 لقاء مع رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان في مركز الجمعية في بر الياس.
 
اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة والزراعة في زحلة كما وجمعية تجار زحلة في مركز الجمعية في زحلة.
 
 لقاء مع فعاليات اقتصادية وسياسية من زحلة في صالون أوتيل قادري زحلة.
 
لقاء مع رئيس بلدية مجدل عنجر السابق حسين ديب صالح ووفد من البلدة في صالون أوتيل قادري في زحلة.
 
 عشاء هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر" حيث ستكون لرئيس التيار كلمة خلاله.
 
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