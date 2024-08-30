"ندعم الجيش اللبناني"... بوريل في تصريح هام عن الحوثيين والضفة!

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صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، قائلاً: "قلقون جداً من احتمال انتشار سيناريو الحرب من غزة للضفة".



وقال: "ندعم الجيش اللبناني وسنوفر المزيد من الدعم له السنة المقبلة".



وعلى صعيد آخر، اعتبر بوريل أنه "لا بد من التوصل لحل ومنع توقف النقل البحري بسبب الحوثيين".





وتابع، "طلبت مزيدا من السفن والقدرات العسكرية لتعزيز مهمة "اسبيدس" في البحر الأحمر".



ورأى بوريل، أن "السفن التي تعبر قناة السويس تتراجع بسبب هجمات الحوثيين".



وشدد على ضرورة "معالجة مسألة تهريب الأسلحة للحوثيين".



وأشار، إلى أنه "طلبت تعزيز المهمة الأوروبية في البحر الأحمر بمزيد من السفن والقدرات العسكرية".