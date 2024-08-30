بالصور - فرقة "الجليل" على الجبهة الشماليّة... جيش الإحتلال يرفع جهوزيّته

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أفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، #أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة "إكس"، عن رفع الجهوزية على الجبهة الشماليّة، لافتاً إلى أنّ فرقة "الجليل" (91) استكملت مناورة مشتركة مع قوات الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنيّة.

واعتبر أن "الفرقة تخوض معركة دفاعية على الحدود اللبنانية إلى جانب بذل مجهود هجومي وتدمير العدوّ من خلال عمليّات وصدّ واستهداف برًّا وجوًّا والاستعدادات للتعامل مع سيناريوهات متنوعة، دفاعاً وهجوماً".

ولفت أدرعي إلى أنّه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدرّبت قوّات الفرقة في الجليل الشرقي على التعامل مع سيناريوهات دفاعيّة وعلى التحوّل من فترة اعتياديّة روتينيّة إلى فترة طوارئ".