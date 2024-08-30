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وفد من نقابة عمال المخابز زار شركة "أفران وودن بيكري": تشاور في اوضاع القطاع

30
AUGUST
2024
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زار وفد من نقابة "عمال المخابز" في بيروت وجبل لبنان، ضم رئيس النقابة شحادة المصري ومسؤول الاعلام والنشر ماجد عبيد، أسعد ابو حبيب، في مكتبه في شركة "أفران وويدن بيكري". وعقد اجتماع تم في خلاله التداول في الازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بشكل عام وقطاع المخابز والافران ومناقشة أوضاع العمال ومعاناتهم في هذه الظروف الراهنة.

وساد الاجتماع، وفق بيان للنقابة، "جو من الصراحة والايجابية والشعور بالمسؤولية تجاه جميع العمال وبخاصة العمال اللبنانيين الذين يعملون لدى أفران "وودن بيكري" الذي فاق عددهم كل التوقعات. وأبدى السيد اسعد ابو حبيب سعادته لوجود أعضاء في المجلس التنفيذي لنقابة المخابز يعملون لدى أفران "وودن بيكري".

وفي نهاية الاجتماع صدر بيان، أشار الى انه "بطلب من السيد أبو حبيب يجب توجيه وتوعية العمال الراغبين بالعمل في قطاع الافران وبخاصة أبناء القرى وتدريبهم وتأهيلهم مهنيا، والمنافسة المشروعة لتحسين الإنتاج بجودة ونوعية وسلامة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالوزن والسعر والتعاون مع النقابة لتأمين فرص عمل للراغبين في العمل في منتجات المخابز والافران والاستمرار والحفاظ على ديمومة العمل للطرفين".

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