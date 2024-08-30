سفير مصر في لبنان: انتهاء مواجهة يوم الأحد في الجنوب لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر!

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أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حديث لـ"الجديد" الى انه "لم نقل سابقاً أن حرب غزة لا تؤثر على لبنان لكن هذا لا يمنع العمل من أجل تخفيف هذا التأثير ويجب إستغلال ما يحدث للخروج من الأزمة الرئاسية".

وشدد موسى على أن "التأثير موجود ولكن لا نستلم لهذه الفكرة، وعلينا ان نعمل سويا من اجل ليكون ذلك دافعا للخروج من مأزق الملف الرئاسي واستحقاقات اخرى قادمة"، معتبرا ان "لبنان يواجه تحديات كثيرة ولن يستقيم الامر في غياب الرئيس وغياب حكومة كاملة الصلاحيات".

وتابع :"احاديثنا مع جميع الافرقاء في لبنان تظهر رغبتهم في الانتهاء من الملف الرئاسي ولكن الكل يسعى لتحقيق خرق وفقا لتقديره ومبتغاه، علينا كخماسية ان نتحاور للوصول الى تسوية ما تلبي الحد الادني لكل فريق، وبالتالي لا يستطيع أحد في لبنان الحصول على كل شيء ولا نقبل كلجنة خماسية استبعاد أي فريق".

من جهة اخرى، لفت موسى الى ان "انتهاء مواجهة يوم الاحد الماضي في جنوب لبنان لا تعني بالضرورة انتهاء الخطر، وافضل خطوة على طريق الحل هي انتخاب الرئيس".