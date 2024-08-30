"الأمن" يكشف هويّة أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: "نتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة في المناطق التي تَكثُر فيها هذه العمليّات لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم".



وأضاف البلاغ، "نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة أحد منفّذي هذه السّرقات عن الشبكة العامّة، ويُدعى: ع. س. (مواليد عام 2001، فلسطيني)".



وتابع، "بتاريخ 26-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في بلدة الغازية / قضاء صيدا، أثناء قيامه بقطع وسرقة كابل كهربائي (3 خطوط) تم ضبطه".

وختم البلاغ: "سُلِّم مع المضبوطات الى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".