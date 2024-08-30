ماذا قال أبو زيد بذكرى تغييب الإمام الصدر؟

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بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، كتب النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه عبر منصة X التالي: "ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه تحمل هذه السنة معانٍ وطنية في ظل ما يتعرض له جنوبنا الغالي من عدو إسرائيلي سبق للإمام الصدر أن كان أول الداعين إلى حمل السلاح في وجهه ومقاومته.

في هذه المناسبة، نستذكر مآثر الامام المغيّب ونداءاته من داخل الكنائس كما من داخل المساجد لقطع دابر الفتنة وتحقيق الوفاق الوطني، متمنين الاستنارة بقيادته الحكيمة واحترام الميثاقية المغيّبة وفتح الأبواب امام انتخاب رئيس للجمهورية ليستقيم عمل المؤسسات الدستورية ونستطيع جميعاً مواجهة المخاطر المحدقة ببلدنا."