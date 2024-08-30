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اكدت مصادر موثوقة جداً عن معلومات واردة من داخل الكيان الصهيوني لـ"الديار" إلى أن ست طائرات مسيرة تابعة لحزب الله على الأقل قد اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بنجاح، وتمكنت من الوصول إلى أهدافها وإصابتها بدقة داخل قاعدة غليلوت العسكرية يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. ووفقًا للمصادر الموثوقة، فقد تم تنفيذ الهجوم بطريقة مدروسة للغاية، ما يشير إلى قدرة متطورة للتخطيط والتنفيذ لدى المقاومة.

وبعد العملية مباشرة، فرضت قوات الاحتلال الصهيوني طوقًا أمنيًا مشددًا حول قاعدة غليلوت، امتد بعمق عدة كيلومترات، حيث تم منع الاقتراب من القاعدة أو الدخول إليها سواء من المدنيين أو العسكريين، واستمر الإغلاق لعدة ساعات. ويُعتقد أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تسرب أي معلومات أو صور عن حجم الخسائر التي لحقت بالقاعدة، بالإضافة إلى محاولة التقليل من حالة الهلع التي قد تنتشر في صفوف الجيش الإسرائيلي وسكان المناطق المجاورة.