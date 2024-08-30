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الأنباء الكويتية: كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن التمديد سنة إضافية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» دون تعديل في مهماتها، رافقه تحذير من أن الوضع على الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل ليس في أحسن حال.

ودعت المصادر «إلى التنبه واليقظة من أي تطور في ظل محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح كل الملفات، مستفيدا من الوضع الذي وصلت اليه الأمور في المنطقة».

ونقلـــت عن جهــــــات ديبلوماسية «وجود اتصالات حثيثة على مختلف المستويات بهدف تحييد لبنان عن أي عواصف قد تضرب المنطقة في ظل الأجواء الرمادية السائدة».

وأشارت إلى «ان نتنياهو مستمر في ممارسة سياسة تعطيل مساعي الحل في غزة، وقد يعتمدها مع لبنان».