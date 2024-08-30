عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2024

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الأخبار: الضفة في اليوم الثاني: عدوان بلا سقوف

6 مسيّرات لحزب الله أصابت مجمع استخبارات الـ8200 في غليلوت: قصة فشل هوكشتين في الأمم المتحدة ؟

كيف تقضي الحكومة على 86 مليار دولار: المودع يخسر مقابل المصارف؟





النهار: "صعود" ملفّات الداخل تحت وطأة استحقاقات أيلول



البناء: الأسد: لفهم الطوفان في سياق القضية الفلسطينية وليس كحدث نتجت عنه التوترات / الاحتلال يعين حاكماً مدنياً في الضفة… واستشهاد “أبو شجاع” يشعل المواجهات / تأكيد على نجاح رد المقاومة بإصابة الـ 8200 … وغالانت يحشد لفتح المدارس

الجمهورية: تحريك الرئاسة خماسيًا ودوليًا

كفى ظلمًا وإذلالا



اللواء: انغماس إسرائيل «بالحرب المفتوحة».. وغالانت يتوعد بتوسيع جبهة الشمال

كنعان يتهم عون بـ«تجاهل الحقائق».. وهجوم للمودعين على مصارف في الدورة





?l'orient le jour: Cisjordanie : Que cherche Israël

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «الصحة العالمية»: إسرائيل و«حماس» توافقان على هُدن مؤقتة خلال حملة تطعيمات بغزة

640 ألف طفل في حاجة للتحصين ضد شلل الأطفال



الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: تحذير من عدم استقرار الوضع على الخط الأزرق بالتزامن مع التمديد لـ «اليونيفيل»

شبه إجماع مسيحي على تمديد ولاية قائد الجيش في ضوء تعذر انتخاب الرئيس وتعيين قائد جديد