عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2024

الأخبار: الضفة في اليوم الثاني: عدوان بلا سقوف
6 مسيّرات لحزب الله أصابت مجمع استخبارات الـ8200 في غليلوت: قصة فشل هوكشتين في الأمم المتحدة ؟
كيف تقضي الحكومة على 86 مليار دولار: المودع يخسر مقابل المصارف؟
النهار: "صعود" ملفّات الداخل تحت وطأة استحقاقات أيلول
البناء: الأسد: لفهم الطوفان في سياق القضية الفلسطينية وليس كحدث نتجت عنه التوترات / الاحتلال يعين حاكماً مدنياً في الضفة… واستشهاد “أبو شجاع” يشعل المواجهات / تأكيد على نجاح رد المقاومة بإصابة الـ 8200 … وغالانت يحشد لفتح المدارس
الجمهورية: تحريك الرئاسة خماسيًا ودوليًا
كفى ظلمًا وإذلالا
اللواء: انغماس إسرائيل «بالحرب المفتوحة».. وغالانت يتوعد بتوسيع جبهة الشمال
كنعان يتهم عون بـ«تجاهل الحقائق».. وهجوم للمودعين على مصارف في الدورة
?l'orient le jour: Cisjordanie : Que cherche Israël
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «الصحة العالمية»: إسرائيل و«حماس» توافقان على هُدن مؤقتة خلال حملة تطعيمات بغزة
640 ألف طفل في حاجة للتحصين ضد شلل الأطفال
الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: تحذير من عدم استقرار الوضع على الخط الأزرق بالتزامن مع التمديد لـ «اليونيفيل»
شبه إجماع مسيحي على تمديد ولاية قائد الجيش في ضوء تعذر انتخاب الرئيس وتعيين قائد جديد