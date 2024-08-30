أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 آب 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أكدت تقارير شديدة الموثوقية على المستوى الأمني والدبلوماسي وتداولها كبار المسؤولين الذين يتابعون نتائج ردّ حزب الله الذي استهدف الوحدة 8200 قرب تل أبيب أن ست طائرات مسيّرة من السرب الذي أرسلته المقاومة لتنفيذ العملية قد أصابت الهدف، وأن أجهزة أمن الكيان فرضت طوقاً أمنياً لساعات حول المكان، وأن خسائر مادية وبشرية بالغة نجمت عن العملية لم يُعرف بعد الكثير من التفاصيل عنها، وأن هذه النتائج كانت وراء تشاور أميركي إسرائيلي عاجل انتهى إلى تصريحات كل قادة الكيان بإعلان صرف النظر عن التفكير بالحرب مع حزب الله وعدم التفكير بالردّ على الردّ.

كواليس

توقفت مصادر أوروبية أمام إعلان حكومة الاحتلال عن تعيين حاكم مدني للضفة الغربيّة ورأت فيه إعلاناً بإنهاء اتفاقات أوسلو والاعتراف بالسلطة الفلسطينية وصلاحيّاتها ولم تستبعد أن يعقب ذلك حل تشكيلات السلطة وأجهزتها الأمنية. وقالت إن المشكلة هي أن محاولة السيطرة على الضفة تأتي تمهيداً لقبول اتفاق في غزة بعد فشل محاولة ردع حزب الله بحيث تكون المعادلة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية في غزة وأن السيطرة على الضفة هي ثمن قبول اتفاق غزة.

اللواء: أسرار

لغز

عُلم أن المشكلة في الإدارة التي تتولى قطاع الكهرباء، وبالتالي فالتشريع لا يعالج: المشكلة، حسب ما يُنقل عن معنيين في المجلس.

همس

يؤكد مسؤول رسمي وعضو بحزب سياسي أن الملف الرئاسي قد يتحرك بقوة، وقد تحصل الانتخابات اللبنانية بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أوائل تشرين الثاني مباشرة، وليس بالضرورة الانتظار حتى تسلُّم الإدارة الجديدة في كانون الثاني..