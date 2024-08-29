في زوق مكايل... اطلق النار على عامل في محطة للمحروقات بسبب غسيل سيارة

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن اشكالا وقع مساء اليوم في محطة "توتال" للمحروقات في زوق مكايل، حيث أقدم (د. ب.) على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه الحربي، فأصاب عامل المحطة وهو مصري الجنسية بطلق ناري في فخذه الأيمن.

تم نقل الجريح بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.

وعلم أن سبب الإشكال هو فقدان مبلغ من المال من سيارة مطلق النار، أثناء غسلها في المحطة. وقد فر الى جهة مجهولة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها وملاحقة مطلق النار لتوقيفه وإجراء المقتضى القانوني.