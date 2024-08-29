كلام مباشر وواضح على جري العادة

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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

بكلام مباشر وواضح على جري العادة، وضع الرئيس العماد ميشال عون النقاط على حروف التطورات الاخيرة، اقليميا ومحلياً، وصولاً الى الشأن الداخلي في التيار الوطني الحر.

في الشأن الخارجي، نحن فعلياً اليوم نعيش نوعاً من حرب عالمية ثالثة، ففي أوروبا حرب مدمّرة، وفي منطقتنا النار في كل مكان. ولبنان اليوم في وسط الحرب.

أما مشاركتنا فيها، أنا ضدها لأسباب عدة: فلبنان أصغر دول المنطقة، وليست بيننا وبين غزة حدود مشتركة ولا علاقات اقتصادية ولا اتفاقية دفاع مشترك، ولا الدولة اللبنانية قرّرت المشاركة في هذه الحرب ولا جامعة الدول العربية، قال الرئيس عون، مضيفاً أن موقفه نابع من الخشية من الخسارة أمام الإسرائيليين والخوف على مستقبل لبنان، وأنا أتمنى من كل قلبي أن أكون قد أسأت التقدير، وأن تنتهي الحرب ولبنان بحدوده الحالية، لأن لديّ خشية حقيقية من أن الإسرائيلي يريد أن يحتل منطقة جنوب الليطاني لإقامة منطقة عازلة.

وحول العلاقة مع حزب الله، قال الرئيس عون: لديّ بعض العتب على عدم دعم الحزب لي في بعض الأمور كالتدقيق المالي، لكنَّ هذا لا علاقة له بالموقف الاستراتيجي، ومن المؤكد أنني سأفرح معهم جداً إذا انتصروا في هذه الحرب، وإذا خسروا، لا سمح الله، سأحزن معهم، فأنا لا أتنازل عن قناعاتي.

في الشأن المحلي، قال الرئيس عون: الخُطاب الطائفي غير مقبول. قاتل واستُشهد معي جنود سنة وشيعة ومن كل المذاهب، فكيف أقول إنهم لا يشبهوننا… اما في السياسة، فأخشى أن هناك من خطّط من الخارج لهذا الفراغ ولهذا الاهتراء، وتعمّد ألا تكون هناك حكومة شرعية والنتيجة اليوم أنهم “حرقوا دين” الدستور، وإلا كيف يُمدّد لقائد الجيش وهناك عشرون ضابطاً أفضل منه، وهذا أيضاً تخريب للجيش…

وحول محاربة الفساد، قال: لبنان الكبير أصبح عمره اليوم مئة واربع سنوات، ورغم كل الفساد المعشعش فيه، تمكّنت من المسّ بقدس الأقداس، وفرضت التدقيق الجنائي، اما الباقي، فمعروف.

وفي ملف التيار الوطني الحر، قال الرئيس عون: جبران باسيل لديه نظام يعمل على تطبيقه، وهو ليس ديكتاتوراً، بل صاحب قرار، وهناك من لا يريدون ذلك، وما من قرار فصل يصدر من دون تعليل.

وفي الخلاصة، التيار يصحّح نفسه، وليس في هذا عيب، جزم الرئيس عون. وعن النواب الاربعة المفصولين والمستقيلين، قال: هذه المجموعة أخرجت لأنها أخطأت، والمشكلة أن الخطأ تحوّل إلى سلوك، فكان لا بدّ من وضع الأمور في نصابها، ختم الرئيس العماد ميشال عون.