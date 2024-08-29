بالاسلحة الصاروخية...المقاومة استهدفت محيط تلّة الطيحات ومحيط ثكنة دوفيف

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏