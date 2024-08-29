بالاسلحة الصاروخية...المقاومة استهدفت محيط تلّة الطيحات ومحيط ثكنة دوفيف

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الخميس 29-08-2024 انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.