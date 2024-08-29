إحتفال تكريمي للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في عكار برعاية المكاري

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أقيم إحتفال تكريمي للطلاب ال250 الناجحين في الشهادات الرسمية في مدارس عكار، بدعوة من جمعية "كون عكار". برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري ممثلا بمستشاره مصباح العلي، في مطعم غلامور غاردن في ضهر نصار، في حضور ممثل عن مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا الشيخ ربيع المحمد، ممثل عن راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور الاب طوني الجمال، ممثل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي وفاعليات بلدية واختيارية وممثلين عن العشائر العربية وهيئات تربوية واعلامية,

دياب

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كلمة تقديم لمنى مصول.ثم القى رئيس جمعية "كون عكار" جهاد دياب كلمة شكر فيها وزير الاعلام لرعايته الاحتفال، وقال:" إخترنا في باكورة أعمال جمعيتنا الفتية ان نكرم الطلاب أمل الغد والمستقبل. لدينا العديد من الافكار والاهتمامات في مختلف الامور الانمائية والخدماتية والحياتية سنعلن عنها في حينها.



المانع

ثم ألقى الامين العام لديوان العشائر العربية في لبنان عامر المانع، كلمة عرض فيها لطاقات عكار وكفاءات أبنائها العلمية"، داعيا إياهم الى "عدم الهجرة". وحيا جهود الاهالي التي رغم كل الظروف الاقتصادية والحياتية ومصرون على تعليم أبنائهم".

وهنأ الطلاب، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا.



شخيدم

والقى رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم كلمة، توجه فيها الى الطلاب:" أنتم ترفعون مشاعل العلم في وجه البطالة والكسل في وجه كل اساليب الرذيلة والمخدرات التي تغزو مجتمعاتنا. شخيدكم عكار بحاجة اليكم للنهوض بها على مختلف الصعد".

وتمنى شخيدم للطلاب كل التوفيق في مسيرتهم التعليمية الجامعية.

الكردي

وكانت كلمة لممثل المحافظ، لقمان الكردي، أكد فيها "ان عكار غنية بطاقات علمية وفكرية"، وقال :"على الدولة ان تؤمن لهم فرص العمل. ولا نهوض لاي مجتمع الا بالعلم والاجتهاد.ان العلم هو السلاح الوحيد الذي يواجه الجهل".



وهنأ الكردي الطلاب، متمنيا لهم "مسيرة حافلة بالانجازات العلمية الجامعية".

العلي

ثم ألقى ممثل الوزير المكاري، مصباح العلي، كلمة نقل فيها تحيات الوزير المكاري

الى الحضور، وقال :ان الوزير إشتاق لعكار وسيكون قريبا بيننا في يوم اعلامي مخصص لعكار. ويشرفنا كوزارة إعلام، أن نرعى هذا النشاط المهم بالطلاب الذين ينتقلون للمرحلة الاكاديمية".

وأشار الى "ان ثروة لبنان بكفاءات ابنائه العلمية"، وأكد حرص الوزير المكاري على فتح أبواب وزارة الاعلام أمام شرائح المجتمع كافة، وتحديدا الفئات الشابة والا تكون وزارة الاعلام وزارة متخصصة بالقطاع المهني، بل أن تعنى بأمور الناس".



ولفت الى "تغييرات كثيرة كثيرة حصلت ما بعد جائحة كورونا في حياتنا، وبخاصة التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي وأصبح الانترنت والخدمات الالكترونية الشغل الشاغل للجميع، وعلينا مواكبة كل التطورات واستخدامها بالطريقة العلمية التي تخدم مستقبل حياتنا وعلى طلابنا التهيؤ لمواكبة كل تتطور علمي يخدم البشرية".



وتحدث العلي عن الانماء، وقال :"ان تشغيل وتفعيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات هو ضرورة مهمة لعكار والشمال وكذلك تحسين وضع الطرق".وأشار الى انه "سمع كلاما مبشرا من رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية عن الاوتوستراد البحري وغيره".



وأكد "ان عكار كانت ولا تزال نموذجا للعيش المشترك وخزانا للجيش ومنبعا للدفاع عن الوطن وعيشه الواحد". مستذكرا "جملة شهيرة للنائب طوني فرنجية في آخر إطلاله اعلامية له قبل استشهاده لن يمر التقسيم الا على أجسادنا", وقال :"ان فكرة التقسيم سائدة عند بعض الادمغة البالية ولا مجال للمستقبل في تحقيقه".

وختاما، تم توزيع الشهادات التقديرية على الطلاب.