تحركات لـ "صرخة مودعين" احتجاجا على عدم ايجاد حل لقضيتهم

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بدأت جمعية "صرخة المودعين" تحركها صباحًا في ساحة الشهداء للمطالبة بـ "الودائع المنهوبة واحتجاجا على المماطلة وعدم ايجاد حل لقضية المودعين منذ ما يقارب الخمسة أعوام شهدت خلالها تحركات واعتصامات وتظاهرات امام مصرف لبنان والمصارف والبرلمان ومؤسسات الدولة التي رغم كل الوعود بقيت هذه القضية دون حل يذكر".

بدأ المودعون بالوصول الى ساحة الشهداء رافعين لافتات تطالب بـ "محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة".

وذكر عدد من المنظمين ان اليوم سيشهد تحركات لأهداف محددة للاعتصام "لرفع الصوت عاليا بعد الاهمال والتمييع المتعمد لقضية المودعين".

ودعوا كل مودع الى "عدم البقاء في منزله متفرجا بل المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية".

وبعد التجمع علمت "الوكالة الوطنية للإعلام" من المنظمين عن انتقال المعتصمين من جمعية صرخة المودعين الى منطقة الدورة من ضمن اهداف اعتصام اليوم والاعتصام امام المصارف".