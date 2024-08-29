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نفّذا أكثر من 100 عملية نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحيّتهما؟

29
AUGUST
2024
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
 
"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين في مناطق جبل لبنان وبيروت والجنوب من قبل مجهولين يستخدمون سيارات رباعية الدفع من أنواع: "رانج روفر" لون أبيض، "شيفروليه تاهو"، "هيونداي توكسون" لون أسود و"مرسيدس" لون أسود، ويوهمون ضحاياهم ببيع دولارات مجمّدة لقاء دولارات صحيحة بأقل من قيمتها، وذلك عبر منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وعند الالتقاء بالضحايا يظهرون لهم دولارات صحيحة، ثم يضعونها داخل ظرف وبعدها يقومون بتبديله بآخر يحتوي على أوراق بيضاء، ويسلّموه لهم ويأخذون منهم المبلغ المالي المتّفق عليه، ويفرّون إلى جهة مجهولة.
 
على اثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم:
- ع. ش. د. (مواليد عام 1992، لبناني)
- م. ن. د. (مواليد عام 1992، لبناني)
وهما من أصحاب السوابق بقضايا ضرب وإيذاء.
 
بتاريخ 23-8-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة في محلة الرميلة - الشوف أدت إلى توقيفهما على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون أبيض (المستخدمة في عمليات الاحتيال) تم ضبطها، وبتفتيشهما والمركبة الآلية، تم ضبط مسدّس حربي، مبلغ مالي مزيّف ومبلغ مالي صحيح وآلة لعدّ الاموال.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما برفقة شخص آخر على تنفيذ أكثر من 100 عملية نصب واحتيال استهدفوا خلالها العديد من المواطنين في مناطق: الضبية، عاليه، بعبدا، الدورة، المدينة الرياضية، خلدة، كاليري سمعان، الحدت، الصياد، صيدا والمنارة، وذلك من خلال ايهام ضحاياهم بشراء الدولارات المجمدة مقابل دولارات صحيحة، حيث يعرضون المبلغ الصحيح على الضحية الذي يتأكد منه ومن ثم يضعونه في ظرف، ويقوم الثاني بإلهاء الضحية بطريقة سريعة، ويبدّل الظرف بآخر فيه أوراق بيضاء. وبعدها يغادرون بعد أخذ المبلغ بالدولار المتّفق عليه من الضحية. كما أضافوا أنهم يستأجرون لهذه الغاية سيارات فخمة.
 
كذلك، صرّح الأول بقيامه بتخزين المخدّرات في منزله لصالح أحد التجار مقابل مبلغ مالي في اليوم، ويسلّمها لشخص آخر يقوم بنقلها وتوزيعها على الزبائن.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورّطين.
لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما وأرقام الهواتف التي استُخدِمَت للتواصل مع الضحايا وهي: 028538-81، 559991-70، 994386-81، 956200-81، 083523-81، 875573-70، 025396-81، 099631-81، 804558-81، 276674-81.
وتطلب من الذين وقعوا ضحية اعمالهما الاتصال بفرع معلومات جبل لبنان على رقم الهاتف: 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم". 
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