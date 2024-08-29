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الرد المدروس للسيد نصرالله حسب المصادر لـ"الديار"، ادخل الارتياح الى كل اللبنانيين الذين اشادوا بحكمته وجرأة قراره المستند الى حماية الناس وعدم توسعة الحرب وتدمير البلد وإغراق اقتصاده بمزيد من المشاكل، وبعد الرد المدروس، شهد البلد مناخات مختلفة وعودة الحياة الى العاصمة والمناطق اللبنانية وانطلاق التحضيرات لبدء العام الدراسي وموسم الشتاء، والسؤال الى الذين ينتقدون حجم الرد ومحدوديته، هل هم يريدون تدمير البلد وانهاكه ؟ هل هم يقدرون مدى العبء الكبير على سيد المقاومة بين اخذ لبنان وسوريا وايران والعراق واليمن الى الحرب الكبرى والشاملة وما تخلفه، وبين الرد المدروس على اكبر قاعدة عسكرية اسرائيلية تشرف على كل المؤسسات الاستراتيجية ؟ وعلى الذين يتحدثون عن محدودية الرد عليهم مطالبة الاسرائيليين بنشر صور حديثة للقاعدة ٨٢٠٠، بدلا من التكتم ومنع نشر الاخبار العسكرية، والجميع يعلم انه عندما ادعت اسرائيل بوجود صواريخ للمقاومة في المطار ومحيطه، نظمت العلاقات الاعلامية في حزب الله جولة للاعلاميين المحليين والغربيين، وتم دحض هذه المعلومات كما نظم الوزير باسيل جولة للديبلوماسيين يومذاك واكتشفوا زيف الادعاءات الاسرائيلية، واذا كانت قاعدة ٨٢٠٠ لم تصب بصواريخ المقاومة، لماذا لا تسمح اسرائيل للصحافيين بدخولها ؟ علما ان مرور المسيرات فوق هذه القاعدة الاستراتيجية هو أكبر انجاز عسكري.